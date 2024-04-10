Россиянам рассказали о последствиях применения фосфорных бомб для здоровья

Фосфорные бомбы могут нанести серьезный ущерб здоровью, потому что фосфор в высоких концентрациях вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек, а также затрудняет дыхание. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала химик Елена Федина.

По ее словам, роль горючего наполнителя в боеприпасах выполняет белый фосфор, который делает их особенно опасными.

«Помимо того, что белый фосфор развивает высокую температуру горения и вызывает тяжелые ожоги, он хорошо растворяется в биологических жидкостях. Это приводит к острым отравлениям, поражению костного мозга, тканей и органов», — рассказала Федина.

Накануне ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что украинская армия применила химическое оружие около Клещеевки на территории Донецкой народной республики. По словам собеседника агентства, украинскими войсками был использован отравляющий газ адамсит. При взрыве это вещество образует облако светло-желтого или зеленого цвета.

Адамсит, являясь раздражающим газом, поражает верхние дыхательные пути. Кроме того, его применение приводит к замедлению частоты сердечных сокращений, повышению давления и внезапной остановке дыхания.

Ранее в США сообщили об угрозе применения химического оружия террористами-мигрантами.