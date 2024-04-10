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Столтенберг приветствовал идею Финляндии разместить штаб НАТО у границы с РФ

Столтенберг: решение о развертывании штаба НАТО в Финляндии займет время

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал предложение Финляндии по размещению на своей территории у границ с РФ штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы приветствуем факт, что Финляндия предложила разместить командование сухопутных войск», — сказал он.

При этом он отметил, что решение пока не принято, но оно может быть принято в течение ближайших недель или пары месяцев.

Ранее газета IltaLehti со ссылкой на источник написала о том, что в финском Миккели, находящемся примерно в 140 км от границы с Россией, будет размещен штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы. Отмечалось, что создаваемый «штаб повышенной готовности» будет работать в круглосуточном режиме и находиться в подчинении расположенного на восточном побережье США в Норфолке Командованию объединенных сил НАТО. По сведениям, имеющимся у газеты, вопрос о создании штаба будет рассматриваться на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне в июле.

Ранее посол РФ прокомментировал возможное появление ядерных сил на территории Финляндии.

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