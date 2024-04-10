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Танки Т-90М по опыту спецоперации получили дополнительную защиту

Калитюк: танки Т-90М получили допзащиту в носовой части от подрыва мин

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Евгений Биятов/РИА Новости

Танки Т-90М «Прорыв» после начала специальной военной операции получили дополнительную защиту днища от подрыва мин в районе носовой части. Об этом заявил замначальника по производству сборочного цеха «Уралвагонзавода» Алексей Калитюк, передает ТАСС.

По его словам, танкам ввели дополнительную носовую, лобовую защиту.

«Если изделие наезжает на мину носовой частью, защита дополнительно отрабатывает», — сказал он.

9 апреля Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал, что в зоне боевых действий на Украине заметили танк российских войск, оснащенный необычным антидроновым козырьком. Речь шла о защите от атак беспилотных летательных аппаратов, которую называют «мангалом». При этом замеченный на поле боя танк обладает его усовершенствованной версией.

В январе 2024 года министерство обороны РФ сообщило, что на российские танки начали устанавливать комплексы подавления FPV-дронов «Сания». По данным разработчика, эти козырьки способны сканировать пространство на наличие угрозы на расстоянии до 1,5 км и подавлять БПЛА на расстоянии до одного километра.

Ранее россиянам рассказали о принципе работы антидроновых ружей.

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