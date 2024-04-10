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ВС России отразили четыре контратаки ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС РФ отразили четыре контратаки ВСУ на Донецком направлении

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Sofiia Gatilova/Reuters

ВС России отразили четыре контратаки ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Российские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Новокалиново, Клещеевка, Новое и Курдюмовка ДНР.

«Отражены четыре контратаки формирований 10-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад в районах населенных пунктов Выемка, Победа и Красногоровка Донецкой народной республики», — сообщили в военном ведомстве.

ВСУ потеряли до 360-ти военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и пять автомобилей.

В военном ведомстве также сообщили об улучшении положения ВС России на Авдеевском направлении. Отмечается, что украинские войска лишились на указанном направлении до 395 бойцов.

Помимо того, украинская армия лишилась трех боевых бронированных машин, шести автомобилей, одной гаубицы «Мста-Б» и одной самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

До этого ВС России нанесли удар по складу и цеху производства тяжелых дронов в Запорожье. Удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер».

Ранее в Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на всех направлениях.

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