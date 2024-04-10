Российские войска улучшили позиции на Купянском направлении и отразили контратаку Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и отразили контратаку штурмовой группы 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка ДНР», — говорится в сводке ведомства.

По данным Минобороны РФ, украинские войска потеряли танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и до 20-ти военнослужащих.

Кроме того, ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы поразили самоходную артиллерийская установку М109 «Paladin», гаубицу «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Нота».

До этого российское военное ведомство сообщало, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» уничтожили группу пехоты ВСУ на Северском направлении.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.