Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили места сборки украинских дронов

ВС РФ уничтожили два цеха сборки БПЛА и объект подготовки безэкипажных катеров

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России в рамках специальной военной операции уничтожили базу хранения вооружения, два цеха сборки беспилотников и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.

Отмечается, что на пораженной украинской базе находились 32 гаубицы Д-20.

Кроме того, российские войска поразили живую силу и технику украинской армии в 128 районах.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении. Также ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работино (Запорожская область) и Ивановки (Херсонская область).

Ранее в Минобороны РФ сообщили о крупных потерях украинских войск на Донецком направлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами