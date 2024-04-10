Российские военные уничтожили места сборки украинских дронов

Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России в рамках специальной военной операции уничтожили базу хранения вооружения, два цеха сборки беспилотников и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.
Отмечается, что на пораженной украинской базе находились 32 гаубицы Д-20.
Кроме того, российские войска поразили живую силу и технику украинской армии в 128 районах.
Накануне стало известно, что российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении. Также ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работино (Запорожская область) и Ивановки (Херсонская область).
Ранее в Минобороны РФ сообщили о крупных потерях украинских войск на Донецком направлении.