Российские военные уничтожили места сборки украинских дронов

Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России в рамках специальной военной операции уничтожили базу хранения вооружения, два цеха сборки беспилотников и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.

Отмечается, что на пораженной украинской базе находились 32 гаубицы Д-20.

Кроме того, российские войска поразили живую силу и технику украинской армии в 128 районах.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении. Также ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работино (Запорожская область) и Ивановки (Херсонская область).

Ранее в Минобороны РФ сообщили о крупных потерях украинских войск на Донецком направлении.