На северо-востоке Украины произошли взрывы

В Харькове, расположенном в северо-восточной части Украины, прогремели взрывы. Об этом сообщает локальная газета «Общественное» в Telegram-канале.

«В Харькове слышны взрывы», — указывается в публикации.

Иной дополнительной информации и официальных комментариев пока не приводится.

Незадолго до этого в Одессе на юге Украины было зафиксировано три взрыва. Перед этим пресс-служба Сил обороны юга Украины доложила, что энергетический объект получил повреждения в Одессе, где ранним утром произошли взрывы. Степень разрушений не уточняется. В то же время в украинских СМИ распространились фотографии, как над городом поднимается черный дым.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Николаеве и Николаевской области Украины прозвучали взрывы.