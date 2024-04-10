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На Украине поддержали закон о лишении свободы за уклонение от медкомиссии в военкоматах

Рада поддержала закон о лишении свободы за отказ от медкомиссии в военкоматах

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@oleksiihoncharenko/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за отказ от прохождения медкомиссии в военкоматах. Об этом сообщает депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

По его словам, такое решение заложено в правительственном законопроекте №10379 «Об усилении ответственности за военные правонарушения». За принятие этого решения проголосовало 254 депутата.

Днем 10 марта Гончаренко сообщил, что законопроект о мобилизации на Украине планируют принять за два дня.

Также он рассказал, что комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны принял законопроект о мобилизации в первом чтении.

В этот же день председатель совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что масштабная демобилизация в армии возможно только в случае капитуляции.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что на Украине освободили от мобилизации футболистов пяти клубов.

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