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Захарова: Россия готова к любому сценарию с НАТО по отправке войск на Украину

В МИД заявили о готовности к любому сценарию при вводе войск НАТО на Украину

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MFA Russia/Global Look Press

Россия готова к любому развитию событий с НАТО в связи с возможной отправкой западных войск на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захаровой на брифинге задали вопрос, запрашивала ли российская сторона по дипломатическим каналам разъяснения от Парижа относительно отправки войск на Украину. Дипломат ответила, что никаких разъяснений Россия не запрашивала и не собираемся этого делать.

«Мы принимаем эти агрессивные заявления к сведению. Мы готовы к любому развитию событий. Мы свою позицию обозначили», — подчеркнула она.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину солдат стран Европы. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту не изменилась.

В начале апреля бывший верховный главком Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав назвал «хорошим знаком» слова президента Макрона о возможной отправке сухопутных войск стран Запада на Украину.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в эфире новостного телемарафона поддержал идею своего французского коллеги.

Ранее в Британии раскрыли условия отправки войск на Украину.

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