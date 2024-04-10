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У украинцев смогут забирать второй автомобиль на нужды ВСУ

Депутат Безуглая: у украинцев смогут забирать второй автомобиль на нужды ВСУ

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Thomas Peter/Reuters

У украинцев, имеющих более одного транспортного средства, могут его мобилизовать на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), такая норма содержится в законопроекте о мобилизации, поступившем в Раду. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на депутата Марьяну Безуглую.

Также отмечается, что за уклонение от явки в ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, обозначение военкомата на территории Украины. — «Газета.Ru») украинцев могут лишить права управления автомобилем.

До этого стало известно, что комитет Верховной рады Украины по обороне принял в первом чтении закон о мобилизации. Во втором чтении законопроекта депутаты рассмотрят ряд изменений, включая спорные моменты, вызвавшие общественные дебаты. Одним из предложений является ограничение консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без соответствующих военных документов.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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