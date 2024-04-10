Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают уничтожать опорные пункты украинской армии под Авдеевкой. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Разведгруппа ВС РФ применила БПЛА и вскрыла опорный пункт ВСУ. После этого штурмовые группы группировки «Центр» с нескольких направлений приблизились и атаковали врага. Огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты минометов «Сани».

10 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины перекрыли выезд из города Часова Яра для тех, кто еще остается в городе.

В этот же день сообщалось, что российские артиллеристы Южной группировки войск нанесли удары по месту скопления солдат Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении.

Днем ранее стало известно, что российские войска могли поразить украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) в районе города Одессы.

Ранее российские войска взяли село Первомайское в ДНР.