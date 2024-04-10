В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Отмечается, что в Харьковской области на востоке Украины воздушная тревога действует уже час. Теперь она распространилась на Днепропетровскую область.

10 апреля в Одессе произошли новые взрывы. В ночь на 10 апреля в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявлялась воздушная тревога.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска ударили по санаторию «Очаков» в одноименном городе Николаевской области, в котором находились не менее 300 украинских военнослужащих.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Таганроге объявили об атаке БПЛА.