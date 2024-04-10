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На Украине сообщили о повреждении энергообъекта в Одессе

Власти Украины заявили, что взрывы в Одессе повредили энергообъект

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Одесское Городское Управление ГСЧС Украины

Энергетический объект получил повреждения в Одессе на юге Украины, где ранним утром произошли взрывы. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

Степень разрушений не уточняется. В то же время в украинских СМИ распространились фотографии, как над городом поднимается черный дым.

10 апреля в Николаевском районе Николаевской области Украины ночью был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

Утром 10 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по энергосистеме Николаева. По его словам, был зафиксирован «прилет» в подстанцию в населенном пункте Михайло-Ларино. В результате удара вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства.

До этого российские войска нанесли удар в портовой зоне города Ильичевск под Одессой.

9 апреля Лебедев со ссылкой на своих коллег в регионе сообщил, что удары Вооруженных сил России повредили энергосистему Днепродзержинска в Днепропетровской области.

Ранее наемник из Польши рассказал о проблемах ВСУ.

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Операция на Украине
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