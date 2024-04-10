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Над Брянской областью сбиты пять украинских беспилотников

Российские системы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над Брянской областью

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи 10 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

9 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автобус и микроавтобус в регионе.

В этот же день Telegram-канал Mash сообщал, что под минометный обстрел ВСУ попал поселок Климово Брянской области.

7 апреля средства противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией региона.

До этого брянский губернатор Александр Богомаз сообщал, что украинские войска обстреляли поселок Красный Бор в Климовском районе Брянской области.

Ранее МО РФ сообщило о перехвате 15 украинских дронов за один час.

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