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В подполье заявили об ударе российских сил по подстанции Николаева

Координатор подполья Лебедев: ВС России ударили по энергосистеме Николаева

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РИА Новости

Вооруженные силы России ударили по энергосистеме Николаева. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Николаев. Прилет в н.п. Михайло-Ларино, на восток от города, известно, что в подстанцию. Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ. Наблюдаются перебои со светом», — заявил он.

По словам Лебедева, в самом Николаеве этой ночью работала система противовоздушной обороны (ПВО).

9 апреля российские войска нанесли удар в портовой зоне города Ильичевск под Одессой.

До этого Лебедев со ссылкой на своих коллег в регионе сообщил, что удары Вооруженных сил России повредили энергосистему Днепродзержинска в Днепропетровской области.

Представитель Европейской комиссии Баляш Уйвари заявил, что страны Евросоюза предоставят Украине 167 электрических генераторов на фоне ударов по энергетической инфраструктуре республики.

Ранее расчеты «Градов» уничтожили группу пехоты ВСУ.

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