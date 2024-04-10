В России разработан дрон «Пиранья-13» с увеличенной до 8 килограммов грузоподъемностью

Симбирским конструкторским бюро (СКБ) был разработан новый FVP-дрон с повышенной грузоподъемностью «Пиранья-13». Об этом сообщает газета «Известия».

По словам представителя СКБ, работа над новым дроном шла более полугода. В результате была сконструирована усовершенствованная модель, имеющая ряд преимуществ по сравнению со своими предшественниками.

Новый беспилотник имеет грузоподъемность в восемь килограммов, что почти в два раза превосходит прежние показатели. Большая масса боевой части позволит дрону на расстоянии в 30 км поражать бронетехнику противника с одного выстрела.

Дрон «Пиранья-13» может применяться в одноразовом и многоразовом ударном вариантах, а также в качестве разведчика.

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