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В России разработан дрон «Пиранья-13» с увеличенной до 8 килограммов грузоподъемностью

Новый российский дрон «Пиранья-13» имеет грузоподъемность до 8 килограммов

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Симбирским конструкторским бюро (СКБ) был разработан новый FVP-дрон с повышенной грузоподъемностью «Пиранья-13». Об этом сообщает газета «Известия».

По словам представителя СКБ, работа над новым дроном шла более полугода. В результате была сконструирована усовершенствованная модель, имеющая ряд преимуществ по сравнению со своими предшественниками.

Новый беспилотник имеет грузоподъемность в восемь килограммов, что почти в два раза превосходит прежние показатели. Большая масса боевой части позволит дрону на расстоянии в 30 км поражать бронетехнику противника с одного выстрела.

Дрон «Пиранья-13» может применяться в одноразовом и многоразовом ударном вариантах, а также в качестве разведчика.

До этого сообщалось, что на Украине создают беспилотники с искусственным интеллектом.

Ранее МО РФ сообщило о перехвате 15 украинских дронов за один час.

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