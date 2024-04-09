Российские военные уничтожили ЗРК IRIS-T недалеко от Одессы

Вооруженные силы РФ уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) западного производства IRIS-T в районе города Одессы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По данным агентства, российские войска поразили технику во время удара по украинским средствам противовоздушной обороны (ПВО). Речь идет о машинах, которые базируются недалеко от упомянутого населенного пункта.

«В Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T в районе аэродрома», — рассказал источник.

9 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на товарищей из Одесской области сообщил, что недалеко от административного центра региона зафиксировали прилет. Как рассказали местные жители, снаряд упал в районе населенного пункта Авангард — именно здесь располагаются украинские системы ПВО.

Позже появилась информация о том, что вблизи военного аэродрома в городе Одессе наблюдается столб дыма. Сергей Лебедев не исключил, что ВС РФ поразили объект после уничтожения местных средств противовоздушной обороны.

Ранее бойцы спецназа Росгвардии применили новый дрон «Скат» для удара по складу топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ).