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Польский наемник оценил ситуацию в рядах ВСУ

Польский наемник с позывным «Липтон» рассказал о проблемах в рядах ВСУ

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Artur Widak/Global Look Press

Польский наемник Михаил Липски, который в 2022 году присоединился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях, рассказал о существующих в армии этой страны проблемах. Его интервью появилось на портале Defence24.

Журналисты отметили, что в то время мужчина взял себе позывной «Липтон». Ему довелось принять участие в боях за донецкий город Артемовск (украинское название — Бахмут), о взятии которого бизнесмен Евгений Пригожин объявил 20 мая прошлого года.

«Мы вышли оттуда через день. <...> Артемовск показал отсутствие гибкости высшего командования, которое требовало защиты любой ценой», — подчеркнул польский наемник.

По его словам, военное руководство Украины неспособно вовремя принимать ответственные решения об отступлении.

В то же время он вспомнил, что после выхода из Артемовска его вместе с товарищами перебросили к населенному пункту Клещеевка. Здесь они пробыли 1,5 месяца, после чего к селу направили бойцов 3-й штурмовой бригады ВСУ. Однако они не смогли удерживать населенный пункт более одного дня.

Кроме того, Липски обратил внимание на процесс подготовки мобилизованных украинских граждан. Как он сказал, призванных мужчин отправляют на фронт всего через месяц после прибытия в тренировочный центр.

Ранее американский наемник ВСУ заявил о гегемонии Вооруженных сил РФ в зоне конфликта.

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