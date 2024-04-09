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Руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Витюка отстранили от должности

СБУ: главу департамента Витюка отправили на фронт после скандала с журналистами

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Inna Varenytsia/Reuters

Главу департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илью Витюка сняли с должности и отправили на фронт после скандала с журналистами. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Он откомандирован в боевое подразделение и сегодня выехал в район выполнения боевых задач», — сказали в пресс-службе.

Витюк будет служить в рамках того же департамента СБУ.

Илья Витюк лишился поста после скандала с вручением повестки журналисту портала «Следствие-инфо». 5 апреля украинское издание «Следствие.Инфо» сообщало, что начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк мог дать распоряжение работникам военкомата вручить повестку украинскому журналисту Евгению Шульгату. Он опубликовал расследование об элитной собственности одного из сотрудников спецслужбы.

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявлял, что по результатам служебной проверки будут приняты необходимые решения.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.

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