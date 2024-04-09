Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине разработают «более справедливую» систему брони от мобилизации

Шмыгаль поручил разработать обновленное постановление о брони военнообязанных

close
100%
Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение пересмотреть перечень предприятий, которые смогут оформлять своим сотрудникам бронь от мобилизации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы кабинета министров, он поручил «профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры» страны.

Как заявил Шмыгаль, новый список должен содержать четкие критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не появлялось никаких вопросов, почему те или иные люди получили бронь.

Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинские власти забронировали от мобилизации «Передвижной цирк Украины» как «критически важный для жизнедеятельности страны».

На прошлой неделе Шмыгаль заявил, что первоначальные планы по мобилизации 500 тыс. человек в ряды Вооруженных сил Украины были сокращены.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами