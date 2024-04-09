На Украине разработают «более справедливую» систему брони от мобилизации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение пересмотреть перечень предприятий, которые смогут оформлять своим сотрудникам бронь от мобилизации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы кабинета министров, он поручил «профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры» страны.

Как заявил Шмыгаль, новый список должен содержать четкие критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не появлялось никаких вопросов, почему те или иные люди получили бронь.

Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинские власти забронировали от мобилизации «Передвижной цирк Украины» как «критически важный для жизнедеятельности страны».

На прошлой неделе Шмыгаль заявил, что первоначальные планы по мобилизации 500 тыс. человек в ряды Вооруженных сил Украины были сокращены.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.