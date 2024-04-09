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Украинской армии предрекли масштабный прорыв фронта

Geopolitika: ВСУ грозит масштабный прорыв фронта из-за просчетов руководства

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Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозит риск прорыва фронта после сдачи Авдеевки из-за многочисленных ошибок военного руководства. Об этом сообщает хорватское издание Geopolitika.news.

«В последние дни из-за постоянных мощных российских ударов и взятия новых стратегических позиций возникла реальная угроза прорыва и этой, наспех построенной, украинской линии обороны», — отмечает издание.

В статье говорится, что к потере Авдеевки также привело и применение ВС РФ модернизированных и оснащенных навигационной системой авиабомб, от которых у Украины нет защиты. Geopolitika.news обращает внимание и на «крайне тяжелую ситуацию» для ВСУ в районе города Часов Яр. Обозреватель сомневается, что украинские войска смогут удержать город под своим контролем, если российские военные начнут применять авиабомбы.

«Если ВС России смогут прорваться к этому городу, а также прорвать линию обороны к западу от Авдеевки, то резко изменится вся картина на донбасском фронте», — добавил он.

До этого издание Advance заявляло, что ВСУ неизбежно потеряют контроль над Часовым Яром с большими потерями в личном составе.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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