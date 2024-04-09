В США предрекли ВСУ мрачные перспективы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ждет ничего хорошего на фоне заморозки финансовой помощи в конгрессе США и успехов российской армии. Такое мнение выразили журналисты в статье The Washington Post.

«После <...> попытки провести контрнаступление в прошлом году военные перспективы страны стали мрачными. Многие факторы сложились против Украины», — отмечается в материале.

Первой и самой главной проблемой Украины авторы считают отсутствие единодушия среди американских конгрессменов по поводу выделения Киеву нового пакета финансовой помощи. Деньги, на которые так рассчитывала Украина, зависли «на шесть месяцев без веских на то причин», пишут журналисты.

Вторая проблема заключается в том, что Вооруженные силы РФ приспособились к меняющимся условиям ведения боевых действий и нашли оружие, способное изменить ход конфликта на Украине, отмечают обозреватели. По их словам, российские планирующие авиабомбы неуязвимы перед украинскими системами противовоздушной обороны.

Кроме того, Украина потеряла много бойцов, а моральный дух ВСУ падает. Это проблему невозможно решить американскими деньгами, считают авторы.

Ранее конгрессвумен Грин предостерегла от выделения помощи Украине.