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ВС России за сутки улучшили положение по переднему краю на одном из направлений

МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Южно-Донецком направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» за прошедшие сутки смогли улучшить положение по переднему краю на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщило министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение, нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины и 128-й бригады теробороны в районах Старомайорского и Урожайного в Донецкой народной республике», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что за прошедшие сутки потери противника составили до 110 солдат. Кроме того, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, четырех автомобилей, 155-мм гаубицы FН-70 производства Великобритании, двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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Операция на Украине
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