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В Харьковской области ВСУ минируют фронт в ожидании атак ВС РФ

Марочко: ВСУ дистанционно минируют Сватовско-Кременской участок фронта

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно дистанционно минируют Сватовско-Кременской участок фронта в Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В последнее время на Сватовском и Кременском участках отмечается увеличение практики дистанционного минирования местности. Разбрасывание мин украинскими боевиками идет при помощи РСЗО как советского, так и иностранного производства», — сообщил Марочко.

Военный эксперт уточнил, что подобные методы минирования носят неизбирательный характер, что может представлять угрозу для жителей прифронтовых территорий.

До этого в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области, расположенного возле Кременной, была ликвидирована группа англоговорящих диверсантов.

Ранее российские войска продвинулись на трех направлениях в зоне СВО — Авдеевском, Донецком и Южно-Донецком.

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