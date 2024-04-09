Российские войска уничтожили склад боеприпасов на одном из направлений

Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины в районах Работина Запорожской области и Ивановки Херсонской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

По данным министерства, потери украинской армии составили до 75 солдат. Кроме того, ВСУ лишились боевой машины пехоты, пяти пикапов, двух 122-мм самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». Кроме того, был уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов.

Также в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска потеряли на Донецком направлении более 480 военнослужащих.

Кроме того, в министерстве обороны России сообщили, что ВСУ за минувшие сутки лишились в общей сложности до 930 человек на всех направлениях зоны проведения специальной военной операции.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».