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Ж/д состав с подкреплением ВСУ поражен ракетным ударом в ДНР

ВС РФ нанесли ракетный удар по ж/д составу ВСУ в Константиновке в ДНР

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Кадр из видео/mil.ru

Российские военные нанесли ракетный удар по железнодорожному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от города Константиновка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в силовых ведомствах.

«Ракетный удар по ж/д составу с войсками», — указывается в материале.

Согласно информации собеседника агентства, на нем в направлении с Константиновки на Дружковку передвигались резервы украинских войск.

В публикации также отмечается, что Российская армия поразила несколько скоплений украинской пехоты в том же районе.

Незадолго до этого Вооруженные силы России ударили по Мерефянскому механическому заводу. Уточняется, что на заводе изготавливали и хранили беспилотники. Также удар пришелся по железнодорожному составу с военными и боевыми припасами ВСУ. На вокзале разгружали состав с военной техникой, боеприпасами и личным составом украинской армии.

Ранее Су-34 ударили по ВСУ бомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах.

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