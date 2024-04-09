Вооруженные силы РФ уничтожили авиационными бомбами склад боеприпасов в селе Слобожанское, которое расположено на юго-востоке Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Об этом пишет РИА Новости.

«ФАБы без пяти три дня 8 апреля получило село Слобожанское на юго-востоке от Харькова. По словам местной администрации, попадание было в пустое складское помещение, которое детонировало минут 20 и видно было за пару километров от «пустующего склада», — сказал Лебедев.

Он отметил, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) каждый день уничтожают энергетические и военные объекты Украины в селе Боровое, которое находится в пригороде Харькова.

По данным Лебедева, армия России нанесла артиллерийский удар по частному дому в городе Волчанск, где размещались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обстреливали Новую Таволжанку в Белгородской области.

Также подпольщик рассказал об ударе ВС РФ по селу Кучеревка в Купянском районе Украины.

«Прилетом российская артиллерия предотвратила ротацию бандеровцев в помощь изрядно прореженным силам на линии соприкосновения», — цитирует Лебедева информагентство.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что внимание украинского командования сейчас приковано к Харькову.

Ранее координатор подполья заявил о мощном ударе по порту Ильичевска под Одессой.