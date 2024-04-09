Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье заявили об уничтожении украинского склада в Харьковской области

РИА Новости: ВКС уничтожили ФАБами склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ уничтожили авиационными бомбами склад боеприпасов в селе Слобожанское, которое расположено на юго-востоке Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Об этом пишет РИА Новости.

«ФАБы без пяти три дня 8 апреля получило село Слобожанское на юго-востоке от Харькова. По словам местной администрации, попадание было в пустое складское помещение, которое детонировало минут 20 и видно было за пару километров от «пустующего склада», — сказал Лебедев.

Он отметил, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) каждый день уничтожают энергетические и военные объекты Украины в селе Боровое, которое находится в пригороде Харькова.

По данным Лебедева, армия России нанесла артиллерийский удар по частному дому в городе Волчанск, где размещались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обстреливали Новую Таволжанку в Белгородской области.

Также подпольщик рассказал об ударе ВС РФ по селу Кучеревка в Купянском районе Украины.

«Прилетом российская артиллерия предотвратила ротацию бандеровцев в помощь изрядно прореженным силам на линии соприкосновения», — цитирует Лебедева информагентство.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что внимание украинского командования сейчас приковано к Харькову.

Ранее координатор подполья заявил о мощном ударе по порту Ильичевска под Одессой.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами