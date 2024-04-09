В НАК обвинили Украину в жестоких преступлениях против России

Украина совершает варварские преступления на территории России с участием террористического подполья — в том числе теракт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл». Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, передает ТАСС.

«При этом они используют в качестве исполнителей преступлений в том числе членов международного террористического подполья. Свидетельством этому являются недавние трагические события в Красногорске с многочисленными жертвами среди гражданского населения», — заявил Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

До этого начальник второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук заявил, что совершенные на территории России украинскими властями террористические акты не будут иметь сроков давности.

По его словам, Москва требует немедленного ареста и выдачи всех лиц, причастных к терактам, совершенным в России с 2022 года.

Ранее Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в «Крокусе».