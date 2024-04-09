Боррель призвал сделать все возможное, чтобы избежать войны высокой интенсивности

Возможность войны высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель на форуме в Брюсселе.

«Мы обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого, чтобы сдержать противника, нам нужны средства», — сказал он.

Боррель отметил, что для достижения сильных оборонных способностей Евросоюза необходим «оборонный механизм», для его финансирования глава европейской дипломатии допустил возможность общих долговых обязательств стран союза.

До этого эксперты Ивана Страднер и Марк Монтгомери из Foundation for Defense of Democracies («Фонда защиты демократии») в интервью Wall Street Journal заявили, что Россия может развязать новую войну на Балканах, чтобы ослабить поддержку Украины и дестабилизировать Запад.

7 марта сообщалось, что в результате эскалации конфликта на Украине не исключены начало боевых действий и крупномасштабной войны в Европе. Такие соображения были изложены в концептуальной статье начальника академии Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковника Владимира Зарудницкого

Ранее в Крыму назвали психозом создание Киевом крымской военной администрации.