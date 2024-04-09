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Военный эксперт назвал главные цели ВКС РФ в Харькове

Военэксперт Алехин: в первую очередь в Харькове уничтожается логистика

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PJSC UAC/Global Look Press

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему основными целями Вооруженных сил России в Харькове и Харьковской области являются энергетические и промышленные предприятия, а также железнодорожные и транспортные узлы.

«В первую очередь это уничтожается логистика», — подчеркнул Алехин.

По его словам, именно по железнодорожным маршрутам, пролегающим через Харьковскую область, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают военную технику и боеприпасы. Кроме того, в Харькове есть предприятия, которые изготавливают комплектующие, в том числе для беспилотников, добавил эксперт.

Он также обратил внимание, что в последнее время снизились атаки на Белгород с помощью чешских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire. Это свидетельствует о том, что многие из этих установок уничтожены, заключил обозреватель.

Накануне стало известно, что в Харькове получила повреждения транзитная подстанция «Лосево», что привело к перебоям со светом.

7 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что энергосистема города испытала масштабные разрушения в результате ударов ВС РФ. По словам градоначальника, властям удалось «заживить» критическую инфраструктуру и обеспечить подачу света в дома, однако электроснабжение происходит с перебоями.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обратился к Западу по ситуации в Харькове.

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