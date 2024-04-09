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В подполье заявили о поражении штаба теробороны ВСУ

Координатор подполья Лебедев: ВС РФ поразили штаб теробороны в Сумской области

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Штаб войск территориальной обороны Сумской области попал под удар российской армии. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на товарищей из сумского подполья.

«Прилет» был в городе Есмань, где накрыли штаб местной теробороны и готовых к выходу на ротацию военных. В Краснополье уничтожили «Ланцетом» технику вместе с полным комплектом экипажа. Пока проверим, но речь, вероятнее всего, идет об установке РСЗО», — сообщил Лебедев.

По данным координатора подполья, всего было три удара, один из которых, нанесенный в Середино-Будском районе, был настолько мощным, что взрывная волна ощущалась в радиусе не менее трех километров.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы России в ночь на вторник, 9 апреля, уничтожили расположение Вооруженных сил Украины в центре города Полтава.

Ранее Путин подтвердил готовность России к переговорам по Украине.

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