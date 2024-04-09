В подполье заявили о поражении штаба теробороны ВСУ

Штаб войск территориальной обороны Сумской области попал под удар российской армии. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на товарищей из сумского подполья.

«Прилет» был в городе Есмань, где накрыли штаб местной теробороны и готовых к выходу на ротацию военных. В Краснополье уничтожили «Ланцетом» технику вместе с полным комплектом экипажа. Пока проверим, но речь, вероятнее всего, идет об установке РСЗО», — сообщил Лебедев.

По данным координатора подполья, всего было три удара, один из которых, нанесенный в Середино-Будском районе, был настолько мощным, что взрывная волна ощущалась в радиусе не менее трех километров.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы России в ночь на вторник, 9 апреля, уничтожили расположение Вооруженных сил Украины в центре города Полтава.

Ранее Путин подтвердил готовность России к переговорам по Украине.