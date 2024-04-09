Появилось видео предполагаемой атаки по центру подготовки летчиков под Воронежем

Появились кадры предполагаемой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске Воронежской области. Запись опубликована в Telegram-канале издания «Борус».

На ролике можно увидеть летящие в ночное небо трассирующие снаряды, после этого на горизонте раздается взрыв.

Украина атаковала учебный центр утром 9 апреля. По информации Baza, два украинских беспилотных летательных аппарата врезались в фасад здания центра.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявлял, что в регионе отменен сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Около 4 утра Гусев сообщал об уничтожении силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы беспилотника над Воронежской областью.

Вечером 8 апреля российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».