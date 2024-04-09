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Появилось видео предполагаемой атаки по центру подготовки летчиков под Воронежем

Опубликовано видео предполагаемой атаки Украины по учебному центру под Воронежем

Появились кадры предполагаемой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске Воронежской области. Запись опубликована в Telegram-канале издания «Борус».

На ролике можно увидеть летящие в ночное небо трассирующие снаряды, после этого на горизонте раздается взрыв.

Украина атаковала учебный центр утром 9 апреля. По информации Baza, два украинских беспилотных летательных аппарата врезались в фасад здания центра.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявлял, что в регионе отменен сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Около 4 утра Гусев сообщал об уничтожении силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы беспилотника над Воронежской областью.

Вечером 8 апреля российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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