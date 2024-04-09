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Российские войска уничтожили расположение ВСУ в Полтаве

Подполье: ВС РФ в ночь на 9 апреля уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы

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Wikimedia Commons

Вооруженные силы России в ночь на 9 апреля уничтожили расположение Вооруженных сил Украины в центре города Полтава на северо-востоке республики. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, зафиксировано три прилета. Звуки были очень громкие, у людей тряслась мебель.

«Снесли «располагу» ВСУ в общежитии недалеко от центра города», — сказал подпольщик.

Лебедев добавил, что один ударный беспилотник «Герань» сбили над Полтавой и он упал на двухэтажное здание. Пострадали люди. У дома снесло пристроенные балконы из металлопластика.

Также был зафиксирован прилет в Кременчуге на юго-востоке Полтавской области, по предварительным данным подполья, в районе железнодорожного вокзала.

Утром этого дня Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по военному порту Очакова, расположенного на берегу Черного моря в Николаевской области. Удар был произведен примерно в 03:38, из порта был совершен залп какого-то орудия.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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