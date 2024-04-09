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На Западе опасаются новой «Авдеевки» для ВСУ

Advance: ВСУ неизбежно потеряют Часов Яр с большими потерями в личном составе

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Violeta Santos Moura/Reuters

Вооруженные силы Украины неизбежно потеряют контроль над Часовым Яром с большими потерями в личном составе. Об этом сообщает хорватское издание Advance.

«Фронт сдвинется в направлении, которое совершенно не устраивает Киев. С каждой новой потерей давление на него будет усиливаться. Киев будут склонять к признанию потерь и переговорам с Россией ради прекращения боев», — пишет обозреватель издания Антун Роша.

По мнению журналиста, предыдущий опыт боев в Донбассе показал, что несмотря на упорное сопротивление, украинские войска в итоге все равно теряют любые укрепленные позиции под натиском российской армии. Роша сравнил Часов Яр с Авдеевкой под Донецком, где ВС РФ смогли выдавить украинскую армию из города, захватив в плен значительное число оборонявшихся.

До этого российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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