Вооруженные силы Украины неизбежно потеряют контроль над Часовым Яром с большими потерями в личном составе. Об этом сообщает хорватское издание Advance.

«Фронт сдвинется в направлении, которое совершенно не устраивает Киев. С каждой новой потерей давление на него будет усиливаться. Киев будут склонять к признанию потерь и переговорам с Россией ради прекращения боев», — пишет обозреватель издания Антун Роша.

По мнению журналиста, предыдущий опыт боев в Донбассе показал, что несмотря на упорное сопротивление, украинские войска в итоге все равно теряют любые укрепленные позиции под натиском российской армии. Роша сравнил Часов Яр с Авдеевкой под Донецком, где ВС РФ смогли выдавить украинскую армию из города, захватив в плен значительное число оборонявшихся.

До этого российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.