Над Черным морем сбита украинская ракета «Нептун»

Украинская противокорабельная ракета «Нептун» сбита над Черным морем силами российской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает министерство обороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны.

Помимо противокорабельной ракеты, российские зенитчики также сбили за ночь четыре украинских беспилотника — два БПЛА над Белгородской областью, и еще два — над Воронежской областью.

До этого расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки прикрытия государственной границы России во время несения боевого дежурства на приграничных территориях Белгородской области были уничтожены украинские разведывательные беспилотники.

Кроме дронов, ЗРК «Тор-М2» успешно сбивает вражеские ракеты и реактивные снаряды систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что российские ЗРК могут противостоять «Томагавкам» США.