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Над Черным морем сбита украинская ракета «Нептун»

Минобороны: украинская противокорабельная ракета «Нептун» сбита над Черным морем

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Украинская противокорабельная ракета «Нептун» сбита над Черным морем силами российской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает министерство обороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны.

Помимо противокорабельной ракеты, российские зенитчики также сбили за ночь четыре украинских беспилотника — два БПЛА над Белгородской областью, и еще два — над Воронежской областью.

До этого расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки прикрытия государственной границы России во время несения боевого дежурства на приграничных территориях Белгородской области были уничтожены украинские разведывательные беспилотники.

Кроме дронов, ЗРК «Тор-М2» успешно сбивает вражеские ракеты и реактивные снаряды систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что российские ЗРК могут противостоять «Томагавкам» США.

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