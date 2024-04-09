Зеленский рассказал, что военное командование Украины следит за Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского верховного командования. Видео опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

«Максимум внимания сейчас к Харькову. <...> Провел сегодня совещание ставки, где тематика Харькова и [Харьковской] области была основной», — рассказал он.

Зеленский добавил, что Киев активно работает над усилением противовоздушной обороны в Харькове совместно с западными союзниками.

До этого Зеленский заявлял о сложной ситуации с защитой Харькова с воздуха и призвал западных союзников предоставить стране больше средств ПВО. По его словам, «в мире есть системы ПВО», которые могут защитить Харьков, однако «нужна только политическая воля», чтобы передать эти системы Вооруженным силам Украины.

Немецкая газета Bild, ссылаясь на заместителя главреда издания Пауля Ронцхаймера, заявила, что украинская армия создает первую линию новых укреплений в Харьковской области в 10 километрах от границы с Россией.

Ранее бывших украинских чиновников заподозрили в связях с РФ.