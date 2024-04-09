Машины разминирования НАТО сами подрывались на минах

Механизмы разминирования НАТО, использованные украинскими войсками во время попытки контрнаступления летом прошлого года, оказались неэффективными, так как сами подрывались на минных полях российских оборонительных линий. Об этом сообщается в статье журнала «Военная мысль» министерства обороны РФ.

В публикации, посвященной опыту преодоления минно-взрывных преград в современных конфликтах, отмечается, что установки разминирования типа машин УР-77 «Метеорит», созданных еще в советские времена, показали свои недостатки. Они должны были создавать проходы в минных полях с помощью удлиненных зарядов.

По мнению издания, анализ учений армий стран НАТО и подготовки подразделений ВСУ показал, что основной упор в преодолении минно-взрывных преград делался на машины разминирования с сплошным тралом. Предполагалось, что их использование позволит быстро создавать проходы в минных полях противника.

«Исходя из мнения западных специалистов, на начальном этапе контрнаступления ВСУ основными средствами преодоления минно-взрывных преград стали машины разминирования Wisent 1 и боевые машины разграждения БМР-2. Однако в первые часы контрнаступления эти машины понесли значительные потери из-за подрывов на минных полях и эффективного огня ближнего боя и артиллерии российских вооруженных сил», — отмечается в статье.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.