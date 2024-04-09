Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Машины разминирования НАТО сами подрывались на минах

МО: машины разминирования НАТО в зоне СВО сами подрывались на минах

close
100%
Ivan Antypenko/Reuters

Механизмы разминирования НАТО, использованные украинскими войсками во время попытки контрнаступления летом прошлого года, оказались неэффективными, так как сами подрывались на минных полях российских оборонительных линий. Об этом сообщается в статье журнала «Военная мысль» министерства обороны РФ.

В публикации, посвященной опыту преодоления минно-взрывных преград в современных конфликтах, отмечается, что установки разминирования типа машин УР-77 «Метеорит», созданных еще в советские времена, показали свои недостатки. Они должны были создавать проходы в минных полях с помощью удлиненных зарядов.

По мнению издания, анализ учений армий стран НАТО и подготовки подразделений ВСУ показал, что основной упор в преодолении минно-взрывных преград делался на машины разминирования с сплошным тралом. Предполагалось, что их использование позволит быстро создавать проходы в минных полях противника.

«Исходя из мнения западных специалистов, на начальном этапе контрнаступления ВСУ основными средствами преодоления минно-взрывных преград стали машины разминирования Wisent 1 и боевые машины разграждения БМР-2. Однако в первые часы контрнаступления эти машины понесли значительные потери из-за подрывов на минных полях и эффективного огня ближнего боя и артиллерии российских вооруженных сил», — отмечается в статье.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами