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В РФ изобрели систему связи для FPV-дронов, которую невозможно заглушить средствами РЭБ

В России разработана система связи для FPV-дронов, которую невозможно заглушить

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Павел Лисицын/РИА Новости

Команда, занимающаяся разработкой FPV-дрона «Пиранья», представила инновационную мультидиапазонную систему связи, которая оказывается неприступной для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) благодаря возможности переключения не только частот, но и целых диапазонов частот. Об этом сообщил главный технический эксперт из Симбирского конструкторского бюро в интервью ТАСС.

Он заявил, что его команда разработала уникальный продукт — мультидиапазонную систему связи, позволяющую динамически переключаться между тремя различными диапазонами частот во время полета в зависимости от потребностей оператора беспилотного летательного аппарата.

Средства радиоэлектронной борьбы не смогут помешать российскому дрону, поскольку при попытке подавления сигнала оператор может изменить частоту или даже целый диапазон и продолжить выполнение задачи.

«Более того, наша разработка работает на нестандартных частотах, что дает нам дополнительное преимущество перед потенциальными противниками», — добавил специалист, отметив, что существующие модели дронов ограничены изменением частот только в пределах одного диапазона.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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