Минобороны сообщило о сбитом дроне над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщило в Минобороны России в Telegram-канале.

По данным министерства, попытка атаки с помощью беспилотника со стороны Украины произошла 8 апреля в 23:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

До этого сообщалось, что российская армия нанесла разрушительный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по складу и цеху производства тяжелых беспилотников в Запорожье.

В начале апреля Минобороны сообщало, что Российская армия уничтожила цех по производству беспилотных летательных аппаратов и склад авиационных средств поражения.

Ранее подполье в Одесской области обесточило военную часть ВСУ и цех по производству БПЛА.