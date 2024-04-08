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В Госдуме заявили, что Киев хочет взорвать Запорожскую АЭС и «перевести стрелки» на Россию

Депутат Журавлев: Украина хочет взорвать ЗАЭС и перевести стрелки на Россию

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украина мечтает взорвать Запорожскую АЭС (ЗАЭС), а затем «перевести стрелки» на Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, украинские власти пытаются устроить на ЗАЭС провокацию, сначала взорвав станцию, а затем обвинив в случившемся Россию. При этом, считает Журавлев, Киев не волнуют возможные радиационные последствия атаки на АЭС. Наоборот, чем сильнее будет радиационное заражение, тем лучше для украинских властей.

Кроме того, Журавлев предположил, что у президента Украины Владимира Зеленского и его окружения несомненно уже подготовлены пути отхода на Запад, а судьба населения страны их никогда особо не интересовала.

До этого Министерство иностранных дел России обвинило США и Британию в спонсировании ядерного терроризма Украины.

8 апреля генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Гросси признал, что Запорожская АЭС была близка к ядерной аварии.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что по ЗАЭС впервые с 2022 года подтверждено три попадания.

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