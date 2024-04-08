В Госдепе назвали условие для вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) может состояться только после завершения конфликта с Россией. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, слова которого передает ТАСС.

«В конечном итоге этот процесс будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта», — заявил Миллер, подчеркнув, что в альянсе ведутся переговоры о Киеве.

Днем 8 апреля постпред США при НАТО Джулианна Смит пообещала Украине конкретные результаты от предстоящего саммита НАТО в июне.

Также она заявила, что Вашингтон будет давить на каждого члена альянса для повышения расходов на оборону до уровня в 2% от национального ВВП.

До этого посол Украины в Турции Василий Боднар сказал, что Украина не настаивает на членстве в НАТО в данный момент и готова обсуждать этот вопрос после завершения конфликта.

Ранее в МИД РФ высмеяли Киев за «нежелание» вступать в НАТО.