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Украинским циркачам дали бронь от мобилизации

Депутат Железняк: украиснких циркачей забронировали от мобилизации

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РИА Новости

Украинские власти забронировали от мобилизации «Передвижной цирк Украины», как «критически важный для жизнедеятельности страны». Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Такой же статус (критически важного объекта для жизнедеятельности страны. — «Газета.Ru») дали ГП «Передвижной цирк Украины» ….критически важное предприятие, учреждения, организации для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период», — написал Железняк.

До этого депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз говорила, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности вернул в законопроект о мобилизации норму об ограничении консульских услуг украинцам, не представившим военно-учетные документы.

Без изменения осталось смягчение положения об электронном кабинете призывника.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также говорил, что первоначальные планы по мобилизации 500 тыс. человек в ряды ВСУ были сокращены.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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