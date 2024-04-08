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Зеленский обсудил с военными оборону Харькова

Зеленский посвятил ставку главнокомандующего теме обороны Харькова

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, ее центральной темой стала ситуацию вокруг Харькова. Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера.

«Провел ставку. Основной вопрос — Харьков, защита города <…> и возможность укрепить ПВО и РЭБ на Харьковщине», — сообщил Зеленский.

Он добавил, что поручил украинским дипломатам прорабатывать с западными партнерами вопросы передачи Украине новых систем противовоздушной обороны.

8 апреля Зеленский заявил о сложной ситуации с защитой Харькова с воздуха и призвал западных союзников предоставить стране больше средств ПВО. По его словам, «в мире есть системы ПВО», которые могут защитить Харьков, однако «нужна только политическая воля», чтобы передать эти системы Вооруженным силам Украины.

7 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что энергосистема города испытала масштабные разрушения в результате ударов со стороны армии России. По словам градоначальника, властям удалось «заживить» критическую инфраструктуру и обеспечить подачу света в дома, однако электроснабжение происходит с перебоями.

Ранее в России заявили о достаточном количестве сил для уничтожения энергетики Украины.

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