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Директор ЗАЭС прокомментировал атаку ВСУ на атомную станцию

Директор ЗАЭС Черничук: обстрел Украиной ЗАЭС носил психологический характер

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Reuters

Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что атака украинских беспилотников на ЗАЭС была попыткой психологического давления, однако потенциально любой обстрел ядерного объекта очень опасен. Об этом пишет РИА Новости.

«Это жесткая провокация со стороны противника. Данная атака несла больше психологический эффект... Но потенциально любая атака может привести к печальным последствиям», — сказал Черничук.

7 апреля пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали станцию. Позже экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были подтверждены физические последствия атак дронов, в частности на один из шести реакторов. Повреждение шестого энергоблока не вызвало угрозы ядерной безопасности, отметили в агентстве, но это является серьезным инцидентом, который может нарушить целостность системы защитной оболочки реактора станции.

Ранен эксперт объяснил, когда заработает генерация на ЗАЭС.

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