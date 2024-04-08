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В ВСУ заявили, что Киеву наступит «крышка» в течение года

New Yorker: в ВСУ уверены в поражении в течение года без поддержки Запада

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Командующий взводом Вооруженных сил Украины (ВСУ) считает, что Киев проиграет в конфликте в течение года, если западные страны уменьшат объемы военной поддержки. Об этом неназванный военный рассказал журналу New Yorker.

По словам солдата, в настоящее время ВСУ постепенно сдают позиции на фронте. Это происходит не стремительно, но тенденция нарастает. При уменьшении количества западной помощи Киеву наступит «крышка в течение одного года», считает комвзвода.

При этом военный полагает, что если Запад усилит поддержку Украины, то страна сможет продержаться еще несколько лет, но ситуация вряд ли выйдет из тупика до того, как «закончатся солдаты».

До этого командующий сухопутными силами ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк призвал украинцев оставить эмоции и осознать, что никому в стране не удастся отсидеться во время проведения мобилизации.

Ранее офицер ВСУ предложил выселять мирных жителей из-за «коммуникации с РФ».

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