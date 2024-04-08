Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 291 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, российские военные поразили три авиационные управляемые бомбы «Hammer» производства Франции и четыре реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Утром 8 апреля начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщил ТАСС, что военнослужащие РФ при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожили танк Т-64 ВСУ.

Также российские артиллеристы прибегли к тактике «огневой карусели», ударив по позициям украинских войск на Артемовском направлении.

В этот же день командир САУ 2С3 «Акация» артиллерийского самоходного гаубичного дивизиона с позывным «Чех» рассказал РИА Новости, что артиллеристы точным выстрелом ликвидировали украинского наводчика, который корректировал огонь по Вооруженным силам РФ на Гуляйпольском направлении.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.