Российских бойцов в зоне СВО обеспечили бесшумными автоматами АМБ-17

Вооруженные силы (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) получили бесшумные малогабаритные автоматы АМБ-17. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации ресурса, в зоне спецоперации такое оружие применяется впервые.

«Ультрасовременное оружие получил отряд «Эспаньола» для тест-драйва», — уточняется в публикации.

В материале указывается, что автомат разработан концерном «Калашников» под патроны калибра 9×39 на 30 выстрелов и призван стать оптимальной альтернативой винтовки ВАЛ и «Винторез».

«В перспективе — серийное производство», — заключается в сообщении.

В феврале стало известно, что концерн «Калашников» намерен улучшить конструкцию автомата АК-12 по итогам его использования в зоне военной спецоперации на Украине.

До этого Ижевский механический завод в два раза нарастил выпуск комплектующих для неуправляемых авиаракет С-13, обеспечив своевременное выполнение гособоронзаказа.

Ранее на вооружение армии РФ приняли новую винтовку концерна «Калашников».