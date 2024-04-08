На Украине рассказали о не имеющих противодействия российских бомбах

Украинские военные пожаловались на российские бомбы, которые не имеют противодействия. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, близкий к минобороны Украины.

Речь идет об управляемых планирующих авиабомбах. Отмечается, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически нет мер в отношении подобного оружия. Украинские военные назвали такие бомбы смертоносными. Также в ВСУ добавили, что такой вид оружия обходится РФ гораздо дешевле артиллерийских боеприпасов.

До этого сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили французскую управляемую бомбу Hammer в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В заявлении Минобороны от 6 апреля отмечалось, что за последние сутки средства ПВО уничтожили 205 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Более того, в зоне боевых действий были сбиты шесть реактивных снарядов от комплексов HIMARS и «Ураган».

Ранее Вооруженные силы РФ поразили аэродром для истребителей F-16 в Хмельницкой области.