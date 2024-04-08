Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине рассказали о не имеющих противодействия российских бомбах

FT: в Киеве рассказали о не имеющих противодействия российских бомбах

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ

Украинские военные пожаловались на российские бомбы, которые не имеют противодействия. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, близкий к минобороны Украины.

Речь идет об управляемых планирующих авиабомбах. Отмечается, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически нет мер в отношении подобного оружия. Украинские военные назвали такие бомбы смертоносными. Также в ВСУ добавили, что такой вид оружия обходится РФ гораздо дешевле артиллерийских боеприпасов.

До этого сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили французскую управляемую бомбу Hammer в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В заявлении Минобороны от 6 апреля отмечалось, что за последние сутки средства ПВО уничтожили 205 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Более того, в зоне боевых действий были сбиты шесть реактивных снарядов от комплексов HIMARS и «Ураган».

Ранее Вооруженные силы РФ поразили аэродром для истребителей F-16 в Хмельницкой области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами