Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по базе специального подразделения украинских войск «Волки Да Винчи». Об этом сообщает «Военная хроника» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно информации сообщества, военная база располагалась на территории машиностроительного предприятия в городе Славянске, расположенном в Краматорском районе Донецкой области. «Волки Да Винчи» — это 1-й отдельный механизированный батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это не первое попадание по объекту ВСУ на территории промзоны, но одно из самых результативных», — отмечается в публикации.

В материале поясняется, что месяцем ранее по позициям «Волков Да Винчи» уже наносился удар, тогда потери составили 18 человек.

В мае 2023 года Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») писал, что войска РФ ликвидировали в Артемовске (украинское название — Бахмут) лучшего наводчика элитного подразделения «Волки Да Винчи». Речь об артиллеристе Юрии Юхимюке.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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