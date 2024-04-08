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При минобороны Украины появился комитет финансового контроля

Аудиторы НАТО вошли в комитет финансового контроля при минобороны Украины

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Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

На Украине создали комитет финансового контроля при минобороны страны. Соответствующий указ за подписью главы ведомства Рустема Умерова опубликован на сайте ведомства.

Из документа следует, что в аудиторский комитет вошли эксперты НАТО, имеющие многолетний опыт предоставления услуг по внутреннему аудиту. Создание комитета стало одной из ступеней новой модели реформы финансового контроля в военном ведомстве Украины.

Члены комитета будут заниматься консультациями и рассмотрением вопросов внутреннего аудита, мерами для «поддержания высокого доверия общества к министерству как к государственному институту». По мнению замминистра обороны Украины, комитет позволит избежать политического вмешательства, а также привлечет иностранных партнеров для внутреннего аудита.

До этого глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) рассказал, что Украина нуждается в дополнительных артиллерийских орудиях и снарядах для их различных типов.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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